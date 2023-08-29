Gempa M4,5 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Melonguane, Sulawesi Utara, Selasa (29/8/2023) sekira pukul 20.57 WIB.
Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.04 Lintang Utara - 126.41 Bujur Timur.
"#Gempa Mag:4.5, 29-Aug-2023 20:57:36WIB, Lok:6.04LU, 126.41BT (228 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:134 Km," tulis BMKG.
Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.
(Awaludin)