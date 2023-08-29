Pomdam Jaya: Pemuda Aceh yang Disiksa oleh Oknum TNI Ditemukan di Sungai Karawang

JAKARTA - Tiga anggota TNI jadi tersangka menculik dan menganiaya hingga tewas seorang pemuda Aceh, Imam Masykur (25). Usai dianiaya jasad Imam Masykur dibuang di wilayah Purwakarta.

"Dia (korban) dibuang di waduk di jembatan waduk Purwakarta," kata Komandan Pomdam (Danpomdam) Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar saat dihubungi, Senin (28/8/2023).

Irsyad menambahkan, usai dibuang jasad korban kemudian hanyut dan ditemukan mengambang di sungai wilayah Karawang, Jawa Barat.

"Kemudian hanyut, tanggal 15 Agustus ketemu di sungai di daerah Karawang. Nah pria tidak dikenal ini diamankan kepolisian dibawa ke RSUD," ujarnya.

Komandan Pomdam Jaya Kolonel CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar mengatakan aksi tersebut diduga terkait pemerasan. Imam Masykur merupakan pedagang obat ilegal.

"Jadi, kalau misalnya dilakukan penculikan, dilakukan pemerasan, itu mereka nggak mau lapor polisi. Akhirnya mereka menculik orang-orang itu," kata Irsyad.

Irsyad mengatakan para pelaku memeras keluarga korban untuk mengirimkan uang Rp 50 juta. Pemerasan tersebut disertai penganiayaan hingga akhirnya korban tewas.

"Mereka minta Rp 50 juta tadi nggak dipenuhi kan, akhirnya siksa terus. Pada saat disiksa, mungkin penyiksaan itu berat, akhirnya meninggal," ujarnya.