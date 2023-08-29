Ungkap Identitas Penganiaya Pemuda Aceh, Pomdam Jaya: Ketiga Oknum TNI Sudah Ditahan

JAKARTA - Tiga oknum TNI yang menculik dan menganiaya hingga tewas seorang pemuda Aceh, Imam Masykur (25) berasal dari beberapa matra. Ketiganya diamankan oleh Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya di satuannya masing-masing.

Ketiga oknum tersebut yakni Praka RM, Praka HS, dan Praka J. Praka RM diketahui bertugas menjadi anggota Batalyon Pengawal Protokoler Kenegaraan. Praka HS adalah anggota Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat. Sedangkan Praka J merupakan anggota TNI di Kodam Iskandar Muda.

"Kalau kami sistemnya tidak ditangkap. Kami datang ke satuannya lalu diambil," kata Komandan Polisi Militer Kodam Jaya (Danpomdam Jaya) Kolonel CPM Irsyad Hamdie Bey Anwar, saat dihubungi, Senin (28/8/2023).

Irsyad mengatakan, ketiga oknum TNI itu diamankan pada 23 Agustus 2023. "Ya diamankan di tanggal 23 Agustus 2023 itu," tambahnya.

Menurut Irsyad, penyidik bisa mengetahui identitas pelaku setelah melakukan track atau pelacakan terhadap handphone korban. Praka RM diketahui telah menjual handphone milik korban.

"Jadi, singkat ceritanya begini. Ada handphone korban, yang diambil salah satu pelaku RM kemudian dijual," papar dia.

Pomdam Jaya diketahui bekerja sama dengan Polda Metro Jaya terkait pelacakan handphone korban dan kemudian ditangkap.