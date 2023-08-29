Kualitas Udara Buruk, Heru Budi: Kasus ISPA pada Balita Naik 31 Persen

JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa jumlah pasien infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di DKI Jakarta meningkat, khususnya pada balita.

Hal itu disampaikannya Heru usai menghadiri rapat mengenai pembahasan peningkatan kualitas udara kawasan Jabodetabek di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 28 Agustus 2023.

"Bahwa memang benar ISPA ada kenaikan sedikit 24-31 persen khususnya balita," kata Heru dalam keterangan persnya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/8/2023).

Heru pun mengimbau kepada orang tua agar dapat memakaikan masker kepada anak-anaknya jika melakukan aktivitas di luar rumah.