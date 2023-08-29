DKI Jakarta Akan Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi DKI Jakarta bakal bercuaca cerah berawan sepanjang hari ini, Selasa (29/8/2023).

Cuaca cerah berawan akan berlangsung pada pagi hari di Ibu Kota.

Kondisi tersebut akan berlanjut pada siang hingga malam hari di seluruh wilayah administratif Ibu Kota.

Pada Rabu 30 Agustus 2023 dini hari, cuaca cerah berawan dan berawan kembali menyelimuti Ibu Kota.

Adapun, suhu rata-rata untuk daerah Jakarta hari ini berada di angka 26 hingga 34 derajat celsius dengan tingkat kelembaban mulai dari 50 sampai 90 persen.

