HOME NEWS MEGAPOLITAN

DKI Jakarta Akan Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |04:54 WIB
DKI Jakarta Akan Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi DKI Jakarta bakal bercuaca cerah berawan sepanjang hari ini, Selasa (29/8/2023).

Cuaca cerah berawan akan berlangsung pada pagi hari di Ibu Kota.

Kondisi tersebut akan berlanjut pada siang hingga malam hari di seluruh wilayah administratif Ibu Kota.

 BACA JUGA:

Pada Rabu 30 Agustus 2023 dini hari, cuaca cerah berawan dan berawan kembali menyelimuti Ibu Kota.

Adapun, suhu rata-rata untuk daerah Jakarta hari ini berada di angka 26 hingga 34 derajat celsius dengan tingkat kelembaban mulai dari 50 sampai 90 persen.

(Fakhrizal Fakhri )

      
