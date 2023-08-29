DKI Jakarta Akan Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi DKI Jakarta bakal bercuaca cerah berawan sepanjang hari ini, Selasa (29/8/2023).
Cuaca cerah berawan akan berlangsung pada pagi hari di Ibu Kota.
Kondisi tersebut akan berlanjut pada siang hingga malam hari di seluruh wilayah administratif Ibu Kota.
BACA JUGA:
Pada Rabu 30 Agustus 2023 dini hari, cuaca cerah berawan dan berawan kembali menyelimuti Ibu Kota.
Adapun, suhu rata-rata untuk daerah Jakarta hari ini berada di angka 26 hingga 34 derajat celsius dengan tingkat kelembaban mulai dari 50 sampai 90 persen.
(Fakhrizal Fakhri )