MEGAPOLITAN

Transjakarta Operasikan 2 Rute Mikrotrans Terintegrasi dengan LRT Jabodebek

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |06:28 WIB
Dua rute Mikrotrans diintegrasikan dengan LRT Jabodebek. (Okezone)
JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengoperasikan dua layanan angkutan Mikrotrans dengan rute Jambore Cibubur-Pasar Rebo (JAK73) dan Pasar Rebo-Taman Wiladatika (JAK28).

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Wibowo mengungkapkan pengoperasian kedua rute Mikrotrans menghubungkan masyarakat dengan LRT Jabodebek.

“Dua rute Mikrotrans baik JAK28 dan JAK73 menjadi moda pengumpan masyarakat untuk ke LRT Jabodetabek ataupun kembali ke titik awal sehingga berpindah antar moda transportasi umum menjadi mudah, aman, dan nyaman,” kata Wibowo dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (29/8/2023).

Wibowo menyebut, pihaknya akan menyediakan 62 armada yang dapat digunakan pelanggan untuk kedua rute Mikrotrans. Nantinya, kata dia, layanan tersebut beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00-22.00 WIB.

"Kedua rute tersebut juga melengkapi layanan Transjakarta dengan moda LRT Jabodebek yang terintegrasi," katanya.

