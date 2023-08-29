Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kabel Nyangkut di Truk, Kernet Angkutan Bahan Bangunan Kestrum Listrik

Didit Junaidi , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |07:39 WIB
Kabel Nyangkut di Truk, Kernet Angkutan Bahan Bangunan Kestrum Listrik
Kernet truk kesetrum listrik (Foto : iNews)
BEKASI - Seorang kernet truk angkutan bahan bangunan di Kabupaten Bekasi nyaris tewas tersetrum aliran listrik saat memindahkan kabel listrik yang membentang tersangkut di mobilnya.

Tiba–tiba korban terjatuh dari atas truk dan tak sadarkan diri, beruntung korban selamat dari maut.

Dari rekaman video amatir seorang warga, kernet truk angkutan bahan bangunan tersebut tersengat aliran listrik pada kabel yang membentang dan semeraut di atas jalan, Kampung Sukamantri, Desa Suka Raya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin 28 Agustus 2023, siang.

Korban bermaksud akan memindahkan kabel listrik yang tersangkut di muatan truknya, namun nahas korban tersengat aliran listrik hingga terjatuh dari atas truk.

Kemudian, korban ditolong oleh warga di sekitar lokasi kejadian. Beruntung korban selamat dari maut.

Korban yang tidak sadarkan diri langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut warga setempat, kejadian serupa seblumnya pernah terjadi di mana ada yang tersengat aliran listrik pada kabel yang sama.

"Kabel yang semeraut diikat dan dipindahkan ke sisi jalan agar tidak lagi tercecer di tengah jalan dan tidak lagi membahayakan warga yang melintas di jalan tersebut," ujar seorang warga, Beni Saputra.

