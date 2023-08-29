5 Fakta Pembunuhan Pemuda Aceh, Pernah Diculik Sebelumnya

Sebelum menjadi korban penganiayaan hingga tewas oleh oknum Paspampres, korban pernah diculik sebelumnya (Foto Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Imam Masykur, seorang warga asal Aceh, diculik dan dianiaya dengan sadis hingga meninggal dunia. Sebelum pembunuhan terjadi, korban juga pernah diculik sebelumnya.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. 3 Oknum TNI Ditahan

Pomdam Jaya menahan tiga orang anggota TNI pelaku penculikan dan penganiayaan Imam Masykur, seorang warga asal Aceh hingga tewas. Kasus tersebut melibatkan satu oknum Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

"Sementara yang kami amankan tiga orang, (anggota) TNI semua," kata Danpomdam Jaya Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar kepada wartawan, Senin 28 Agustus 2023.

2. Satu di Antaranya Paspampres

Irsyad menjelaskan, satu dari tiga terduga pelaku merupakan anggota Paspampres yaitu Praka Riswandi Manik, sementara dua lainnya dari kesatuan Direktorat Topografi dan Satuan Kodam Iskandar Muda.

Lebih lanjut Irsyad menegaskan ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. "Ya betul (tersangka)," katanya.

3. Proses Hukum Terus Berjalan

Di sisi lain, Komandan Paspampres, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Rafael Granada Baay membenarkan bahwa salah satu terduga pelaku merupakan anggotanya, dan ia memastikan proses hukum aku terus berjalan.

"Terkait kejadian penganiayaan diatas, saat ini pihak berwenang yaitu Pomdam Jaya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan adanya keterlibatan anggota Paspampres dalam tindak pidana penganiayaan," kata Rafael.