HOME NEWS MEGAPOLITAN

Daftar Tempat Parkir di Stasiun LRT Jabodebek

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |10:36 WIB
Daftar Tempat Parkir di Stasiun LRT Jabodebek
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Daftar tempat parkir di Stasiun LRT Jabodebek yang pelru diperhatikan penumpang sebelum membawa kendaraan. Pasalnya ada beberapa stasiun LRT Jabodebek yang tidak memiliki lahan parkir.

Oleh karena itu, PT KAI Divisi LRT Jabodebek menggandeng beberapa pihak penyedia jasa kantong parkir.

Beberapa kantong parkir seperti di Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Harjamukti, dan Stasiun Jati Mulya akan memudahkan penumpang saat membawa kendaraan.

Berikut daftar tempat parkir di stasiun LRT Jabodebek:

Stasiun Dukuh Atas kantong parkir di gedung Landmark Center

Stasiun Rasuna Said kantong parkir di Rasuna Epicentrum

Stasiun Cikoko kantong parkir di Menara MTH

Stasiun Jatibening Baru kantong parkir di LRT City Jatibening

Stasiun Cikunir 2 kantong parkir di LRT City Cikunir

Stasiun Bekasi Barat kantong parkir di Revo Mall

Stasiun Jati Mulya terdapat kantong parkir di LRT City Jatimulya

Stasiun Kampung Rambutan kantong parkir di Terminal Kampung Rambutan

Stasiun Ciracas kantong parkir di LRT City Ciracas

Stasiun Harjamukti kantong parkir di LRT City Cibubur, Taman Wiladatika, dan Cibubur Junction

