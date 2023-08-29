JAKARTA- Daftar tempat parkir di Stasiun LRT Jabodebek yang pelru diperhatikan penumpang sebelum membawa kendaraan. Pasalnya ada beberapa stasiun LRT Jabodebek yang tidak memiliki lahan parkir.
Oleh karena itu, PT KAI Divisi LRT Jabodebek menggandeng beberapa pihak penyedia jasa kantong parkir.
Beberapa kantong parkir seperti di Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Harjamukti, dan Stasiun Jati Mulya akan memudahkan penumpang saat membawa kendaraan.
Berikut daftar tempat parkir di stasiun LRT Jabodebek:
Stasiun Dukuh Atas kantong parkir di gedung Landmark Center
Stasiun Rasuna Said kantong parkir di Rasuna Epicentrum
Stasiun Cikoko kantong parkir di Menara MTH
Stasiun Jatibening Baru kantong parkir di LRT City Jatibening
Stasiun Cikunir 2 kantong parkir di LRT City Cikunir
Stasiun Bekasi Barat kantong parkir di Revo Mall
Stasiun Jati Mulya terdapat kantong parkir di LRT City Jatimulya
Stasiun Kampung Rambutan kantong parkir di Terminal Kampung Rambutan
Stasiun Ciracas kantong parkir di LRT City Ciracas
Stasiun Harjamukti kantong parkir di LRT City Cibubur, Taman Wiladatika, dan Cibubur Junction