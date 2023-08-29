Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terlindas Truk, Pemotor Tewas Kecelakaan di Jalan Raya Bogor-Jakarta

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |11:10 WIB
Terlindas Truk, Pemotor Tewas Kecelakaan di Jalan Raya Bogor-Jakarta
TKP kecelakaan lalu lintas tewaskan pengendara motor di Bogor. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

BOGOR - Pengendara motor meninggal dunia usai kecelakaan dengan truk di Jalan Raya Bogor-Jakarta, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kasus ini sudah ditangani Unit Laka Lantas Polres Bogor.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga Nugraha mengatakan kecelakaan itu terjadi pada Senin 28 Agustus 2023 malam. Awalnya, korban berinisial MR mengendarai kendaraannya melaju dari arah Bogor menuju Jakarta.

 BACA JUGA:

"Setiba di TKP (korban) bergerak di lajur kiri membentur bagian belakang kanan angkot tidak diketahui (meninggalkan TKP) di depannya," kata Angga dalam keterangannya, Selasa (29/8/2023).

Korban pun bergerak ke lajur kanan dan terjatuh tepat di bagian roda belakang kiri truk yang berada di sampingnya. Nahas, dalam kejadian tersebut korban meninggal dunia dengan luka di kepala.

 BACA JUGA:

"Korban mengalami luka di kepala meninggal dunia di TKP," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
