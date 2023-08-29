Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pesulap OA dan AH Ditangkap, Polisi Sita 3 Botol Biji Ganja dan 5 Pohonnya

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |11:27 WIB
Pesulap OA dan AH Ditangkap, Polisi Sita 3 Botol Biji Ganja dan 5 Pohonnya
Polres Jakarta Barat merilis penangkapan pesulap OA dan AH (Foto: Bachtiar Rojab)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat mengamankan pesulap berinisial IAS alias OA atas kepemilikan ganja. Dari tangan pelaku, polisi turut mengamankan biji hingga pohon ganja yang tumbuh subur.

Tak hanya itu, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, pihaknya juga mengamankan tersangka lain berinisial AH.

"Dari hasil pengungkapan berhasil diamankan 2 orang tersangka atas nama inisial AH dan IAS alias OA, tempat kejadian berada di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten," ujar Syahduddi di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (29/8/2023).

Syahduddi menambahkan, pihaknya mengamankan tiga botol biji ganja hingga lima pot pohon ganja dari kedua pelaku.

"Dari AH ini didapatkan barang bukti 3 botol biji ganja, kemudian menemukan lima pot tanaman ganja, di mana dari lima pot ini tanaman ganja ini terdiri dari 2 pot ukuran kecil dan 3 pot ukuran besar," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
