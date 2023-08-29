Ada Demo Ojol di Jakpus, Bus Transjakarta Ubah Rute Perjalanan

Bus Transjakarta ubah rute imbas demo ojol di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat (Foto: Giffar Rivana)

JAKARTA - Massa pengemudi ojek online (Ojol) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi para ojol itu melakukan off bid massal untuk bentuk kepedulian dan keprihatinan tehadap sesama driver Ojol.

Dengan adanya aksi unjuk rasa dan konvoi para pengemudi ojol, Bus Transjakarta melakukan penyesuaian trayek karena terjadinya penutupan jalan guna menghindari kemacetan di titik aksi unjuk rasa para pengemudi ojol.

Berikut rute-rute yang mengalami penyesuaian rute:

Blok M – Kota (Koridor 1)

Mengalami pengalihan rute untuk arah Kota sehingga tidak dapat melayani Halte Monas dan Halte Bank Indonesia arah Kota. Sementara untuk arah sebaliknya beroperasi normal.

Rute pengalihan arah Kota:

Blok M - Sarinah – lampu merah Sarinah keluar jalur – lampu merah Bank Indonesia belok kiri - Jl.Kebon Sirih - Hotel Milenium belok kiri - Jl.Fachrudin - Jati Baru lurus - Jl.Cideng Barat – lampu merah Tarakan belok kanan - Halte Petojo – lampu merah Harmoni belok kiri - Harmoni – Kota.

Pulogadung – Rawa Buaya (2A)

Mengalami pengalihan untuk arah Rawa Buaya sehingga tidak dapat melayani Halte Balaikota dan Monas. Sementara arah sebaliknya beroperasi normal.

Rute pengalihan arah Rawa Buaya:

Setelah patung Tugu Tani - Lurus menuju Gambir 1- Istiqlal - Juanda - Pecenongan - Petojo - Rawa Buaya