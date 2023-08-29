Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Demo Ojol di Jakpus, Bus Transjakarta Ubah Rute Perjalanan

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |12:31 WIB
Ada Demo Ojol di Jakpus, Bus Transjakarta Ubah Rute Perjalanan
Bus Transjakarta ubah rute imbas demo ojol di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat (Foto: Giffar Rivana)
A
A
A

JAKARTA - Massa pengemudi ojek online (Ojol) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi para ojol itu melakukan off bid massal untuk bentuk kepedulian dan keprihatinan tehadap sesama driver Ojol.

Dengan adanya aksi unjuk rasa dan konvoi para pengemudi ojol, Bus Transjakarta melakukan penyesuaian trayek karena terjadinya penutupan jalan guna menghindari kemacetan di titik aksi unjuk rasa para pengemudi ojol.

Berikut rute-rute yang mengalami penyesuaian rute:

Blok M – Kota (Koridor 1)

Mengalami pengalihan rute untuk arah Kota sehingga tidak dapat melayani Halte Monas dan Halte Bank Indonesia arah Kota. Sementara untuk arah sebaliknya beroperasi normal.

Rute pengalihan arah Kota:

Blok M - Sarinah – lampu merah Sarinah keluar jalur – lampu merah Bank Indonesia belok kiri - Jl.Kebon Sirih - Hotel Milenium belok kiri - Jl.Fachrudin - Jati Baru lurus - Jl.Cideng Barat – lampu merah Tarakan belok kanan - Halte Petojo – lampu merah Harmoni belok kiri - Harmoni – Kota.

Pulogadung – Rawa Buaya (2A)

 

Mengalami pengalihan untuk arah Rawa Buaya sehingga tidak dapat melayani Halte Balaikota dan Monas. Sementara arah sebaliknya beroperasi normal.

Rute pengalihan arah Rawa Buaya:

Setelah patung Tugu Tani - Lurus menuju Gambir 1- Istiqlal - Juanda - Pecenongan - Petojo - Rawa Buaya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189284/mobil_mbg-FbrI_large.jpg
Update Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru: 10 Korban Dipulangkan, 12 Masih Dirawat di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189262/mobil_mbg-Ez0G_large.jpg
Ini Alasan Mobil MBG Pakai Sopir Cadangan hingga Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement