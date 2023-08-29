Kecanduan Narkoba, Begini Cara Pesulap Oge Arthemus Tanam Ganja di Balkon Lantai 2

JAKARTA- Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan cara pesulap Oge Arthemus (OA) membudidayakan ganja untuk konsumsi pribadinya. OA, diketahui bersekongkol dengan rekannya berinisial AH.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, AH yang merupakan rekan OA menanam ganja di kediamannya. Sementara untuk tersangka OA sebagai pemasok biji ganja kepada AH untuk ditanam.

“Dari pengakuan AH didapat informasi bahwa biji ganja yang ditanam oleh pelaku AH didapat dari pelaku lain atas nama IAS alias OA,” ujar Syahduddi di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (29/8/2023).

Dalam waktu lima bulan, pelaku kerap mengambil pucuk dari pohon ganja. Kemudian, dikeringkan dan kembali diberikan kepada OA.

"Selama lima bulan ini si pelaku AH ini mengambil pucuk-pucuknya. Kemudian dikeringkan, baru diserahkan kepada si pelaku OA ini," ungkapnya.

Tanaman ganja tersebut kata dia murni merupakan konsumsi mereka berdua, karena kecanduan, mereka nekat menanam ganja di balkon rumah lantai 2.