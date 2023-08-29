Kasus ISPA di Depok Meningkat hingga 200%

DEPOK - Wali Kota Depok, Mohammad Idris meminta anak-anak di rumah saja dahulu jika tidak ada kepentingan mendesak. Hal itu seiring situasi polusi udara dan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) di Kota Depok yang tembus hingga 200 persen.

"Kalau tidak ada kepentingan mendesak anak-anak di rumah saja dulu," kata Idris kepada wartawan, dikutip Selasa (29/8/2023).

Idris tidak menepis memang kasus ISPA di Kota Depok juga meningkat di tengah peningkatan polusi udara di Jabodetabek.

"Oh, iya, kalau itu ada. Ada peningkatan ISPA di puskesmas. Peningkatannya itu sampai signifikan, perbandingannya itu kalau enggak salah sampai 100-200 persen, sangat tinggi memang," ucapnya.

Idris mengatakan, kenaikan ISPA di Puskesmas hingga rumah sakit pada Juli tembus 50 ribu kasus.

"Puskesmas, rumah sakit rata-rata naik, ada peningkatan di bulan Juli. Yang sebelumnya ada 5.000, 10.000, kemarin sampai 50.000 penerimaannya itu kan luar biasa," ucapnya.