Sempat Dikira ODGJ, Pembacok Pria di Cengkareng Ternyata Positif Narkoba

JAKARTA - Seorang pria berinisial J (43) membacok pria berinisial R (53) di Jalan Melati, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu 27 Agustus 2023. J sempat disebut Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh warga sekitar.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, meski sempat dikira ODGJ karena perawakannya. Namun, J ternyata tidak terindikasi memiliki gangguan jiwa.

"Informasi yang kita dapatkan kan ada awal informasi itu diduga pelaku ini adalah ODGJ, tapi setelah dilakukan interogasi penyelidikan observasi oleh penyidik, tidak ada indikasi bahwa yang bersangkutan adalah ODGJ," ujar Syahduddi di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (29/8/2023).

Usut punya usut, lanjut Syahduddi, J ternyata orang normal yang tengah mengkonsumsi narkoba. Hal ini, terungkap usai polisi memberlakukan tes urine kepada korban.

"Dan ketika penyidik melakukan tes urine kepada pelaku ini juga ternyata positif mengandung amfetamin dan metafetamin serta benzo," katanya.

"Untuk kemudian kita juga crosscheck kepada pihak keluarga, pihak keluarga juga menyatakan bahwa si pelaku ini tidak mengalami gangguan jiwa," sambungnya.