Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Dikira ODGJ, Pembacok Pria di Cengkareng Ternyata Positif Narkoba

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |13:39 WIB
Sempat Dikira ODGJ, Pembacok Pria di Cengkareng Ternyata Positif Narkoba
Ilustrasi pembacokan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial J (43) membacok pria berinisial R (53) di Jalan Melati, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu 27 Agustus 2023. J sempat disebut Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh warga sekitar.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, meski sempat dikira ODGJ karena perawakannya. Namun, J ternyata tidak terindikasi memiliki gangguan jiwa.

"Informasi yang kita dapatkan kan ada awal informasi itu diduga pelaku ini adalah ODGJ, tapi setelah dilakukan interogasi penyelidikan observasi oleh penyidik, tidak ada indikasi bahwa yang bersangkutan adalah ODGJ," ujar Syahduddi di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (29/8/2023).

Usut punya usut, lanjut Syahduddi, J ternyata orang normal yang tengah mengkonsumsi narkoba. Hal ini, terungkap usai polisi memberlakukan tes urine kepada korban.

"Dan ketika penyidik melakukan tes urine kepada pelaku ini juga ternyata positif mengandung amfetamin dan metafetamin serta benzo," katanya.

"Untuk kemudian kita juga crosscheck kepada pihak keluarga, pihak keluarga juga menyatakan bahwa si pelaku ini tidak mengalami gangguan jiwa," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164705/manik-6IZk_large.jpg
Polisi Periksa 8 Saksi dan Analisis CCTV di TKP Pembacokan Kontributor iNews Media Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/512/3163974/pembacokan-lT4A_large.jpg
Kontributor iNews Media Group Grobogan Dibacok OTK, Polisi Buru Pelaku 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154424/bacok-HofB_large.jpg
Bacok Warga, Kepala Desa di Lampung Timur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149641/ilustrasi_penjara-xXry_large.jpg
Remaja Tewas Dibacok saat Tawuran di Jatinegara, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148641/pembacokan-Li0p_large.jpg
Terekam CCTV, Pemotor Dibacok di Radio Dalam Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/340/3145318/warga_konawe_selatan_dibacok_karyawan_perusahaan_sawit_usai_sholat_idul_adha-9OhR_large.jpg
Warga Konawe Selatan Dibacok Karyawan Perusahaan Sawit Usai Sholat Idul Adha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement