Demo Ojol Batal, Perempatan Lampu Merah Harmoni Jakpus Macet Parah

JAKARTA - Jalan di sekitar perempatan lampu merah Harmoni, Jakarta Pusat mengalami kemacetan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan arus lalu lintas yang disebabkan rencana demo ojek online (ojol) di lokasi itu.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Selasa (29/8/2023) titik kemacetan terdapat di Jalan yang menuju perempatan Harmoni. Diantaranya, Jalan Majapahit, Jalan Suryopranoto, Jalan Ir H Juanda, Jalan Gajahmada dan jalan Hayam Wuruk.

Kemacetan juga disebabkan adanya pembangunan proyek MRT di Jalan Majapahit. Jalan menuju istana presiden juga ditutup dan dialihkan.

Nampak jalan tersebut ditutup dengan barikade. Sejumlah aparat gabungan juga nampak berjaga-jaga, begitu juga terdapat mobil taktis baja disiapkan.

Dijadwalkan, ratusan Ojol akan melakukan unjuk rasa di perempatan lampu merah Harmoni. Ada dua poin tuntutan diantaranya, menagih janji Presiden Joko Widodo terkait patung hukum ojol dan legalkan atau bubarkan Ojol apabila tidak dilegalkan.

Namun, unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pukul 12.00 WIB hari ini tak kunjung terlaksana. Hingga pukul 13.30 tak nampak ojol berkumpul di lokasi.