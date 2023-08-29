Viral Pria Pamer Kelamin di Cileungsi, Polisi: Pelaku Mengalami Gangguan Mental

BOGOR - Video pria yang memamerkan alat kelaminnya kepada warga di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, viral di sosial media. Polisi pun turun tangan menindaklanjuti kejadian tersebut.

Dalam video yang beredar, tampak pria mengenakan kaos warna biru dan celana pendek berhenti di depan salah satu rumah warga. Terlihat pria tersebut menurunkan celana dan memamerkan alat kelaminnya.

Terpisah, Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen membenarkan adanya kejadian tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Senin, 28 Agustus 2023.

"Bermula saat pelaku datang seorang diri secara tiba-tiba melakukan tindakan asusila dengan menunjukkan alat kelaminnya kepada salah satu warga. Akibat kejadian tersebut, korban melaporkannya kepada pihak berwajib," kata Zulkarnaen, Selasa (29/8/2023).

Dari hasil penyelidikan, pria tersebut diketahui berinisial W, yang mana, berdasarkan keterangan keluarga pria itu mengalami gangguan kejiwaan.