Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pria Pamer Kelamin di Cileungsi, Polisi: Pelaku Mengalami Gangguan Mental

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |14:38 WIB
Viral Pria Pamer Kelamin di Cileungsi, Polisi: Pelaku Mengalami Gangguan Mental
Seorang pria pamer kelamin di Cileungsi/Foto: Tangkapan layar
A
A
A

 

BOGOR - Video pria yang memamerkan alat kelaminnya kepada warga di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, viral di sosial media. Polisi pun turun tangan menindaklanjuti kejadian tersebut.

Dalam video yang beredar, tampak pria mengenakan kaos warna biru dan celana pendek berhenti di depan salah satu rumah warga. Terlihat pria tersebut menurunkan celana dan memamerkan alat kelaminnya.

 BACA JUGA:

Terpisah, Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen membenarkan adanya kejadian tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Senin, 28 Agustus 2023.

"Bermula saat pelaku datang seorang diri secara tiba-tiba melakukan tindakan asusila dengan menunjukkan alat kelaminnya kepada salah satu warga. Akibat kejadian tersebut, korban melaporkannya kepada pihak berwajib," kata Zulkarnaen, Selasa (29/8/2023).

 BACA JUGA:

Dari hasil penyelidikan, pria tersebut diketahui berinisial W, yang mana, berdasarkan keterangan keluarga pria itu mengalami gangguan kejiwaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212/catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement