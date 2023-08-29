Polisi Ringkus Dua Pelajar Imbas Tawuran di Menteng Jakpus

JAKARTA - Dua orang pelajar diamankan Polres Metro Jakarta Pusat karena terlibat tawuran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua pelajar tersebut masih di bawah umur.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin mengatakan kedua pelajar tersebut selanjutnya akan dibina. Kata dia, pihaknya akan melakukan penyelidikan, terutama alasan mereka melakukan tawuran.

"Dua yang kita amankan masih dibawah umur itu lah yang kita katakan tidak bisa melihat dari sudut pandang satu sudut pandang," ucapnya kepada wartawan, Selasa, (29/8/2023).

"Kita harus membedah apa sih yang mempengaruhi ini semua. Ya, lagi-lagi peran serta masyarakat ini lah yang kita harapkan bisa membatasi dan bisa mempersempit ruang gerak mereka," tambahnya.

Diketahui, dua pelajar tersebut diamankan pada peristiwa tawuran yang berbeda di kawasan Menteng.

Tawuran pertama terjadi di Jalan Proklamasi Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Di mana yang terlibat sekelompok pemuda dengan geng motor.

Lalu, kejadian kedua terjadi di Jalan Raden Saleh Raya, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (26/8/2023) sekitar pukul 02.30 WIB.