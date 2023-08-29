Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria yang Bacok Warga di Cengkareng Ternyata Bukan ODGJ, Polisi Ungkap Motifnya

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |16:17 WIB
Pria yang Bacok Warga di Cengkareng Ternyata Bukan ODGJ, Polisi Ungkap Motifnya
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol. M. Syahduddi mengungkap alasan J (43) pria yang sempat diduga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) membacok R (53) warga Jalan Melati, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu (27/8/2023) lalu.

Syahduddi Mengatakan, J merupakan orang yang tengah kecanduan narkoba. Sehingga, ia kerap memalak orang-orang termasuk R. Namun, karena R tidak memberi, akhirnya munculah pembacokan.

 BACA JUGA:

"Karena dia aktivitasnya sering melakukan narkoba jadi suka melakukan upaya pemerasan, pemalakan terhadap warga. Terus diingatkan, karena dia tak terima ditegor akhirnya menganiaya korban," ujar Syahduddi di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (29/8/2023).

Adapun, kata Syahduddi, korban kini tengah berada di rumah sakit guna menjalani pengobatan.

 BACA JUGA:

"Ada sayatan di beberapa bagian tubuh. Sabetan lengan kiri, sabetan di kaki kanan dan di bagian punggung," imbuhnya.

Diketahui, Seorang pria berinisial J (43) membacok pria berinisial R (53) di Jalan Melati, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu (27/8/2023) kemarin. J, sempat disebut Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh warga sekitar.

