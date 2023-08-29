Pria yang Bacok Warga di Cengkareng Ternyata Bukan ODGJ, Polisi Ungkap Motifnya

JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol. M. Syahduddi mengungkap alasan J (43) pria yang sempat diduga Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) membacok R (53) warga Jalan Melati, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu (27/8/2023) lalu.

Syahduddi Mengatakan, J merupakan orang yang tengah kecanduan narkoba. Sehingga, ia kerap memalak orang-orang termasuk R. Namun, karena R tidak memberi, akhirnya munculah pembacokan.

"Karena dia aktivitasnya sering melakukan narkoba jadi suka melakukan upaya pemerasan, pemalakan terhadap warga. Terus diingatkan, karena dia tak terima ditegor akhirnya menganiaya korban," ujar Syahduddi di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (29/8/2023).

Adapun, kata Syahduddi, korban kini tengah berada di rumah sakit guna menjalani pengobatan.

"Ada sayatan di beberapa bagian tubuh. Sabetan lengan kiri, sabetan di kaki kanan dan di bagian punggung," imbuhnya.

