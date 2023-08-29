Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ditahan di Polda Metro, Ini Peran Kakak Ipar Oknum Paspampres Penganiaya Imam Masykur

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |16:32 WIB
Ditahan di Polda Metro, Ini Peran Kakak Ipar Oknum Paspampres Penganiaya Imam Masykur
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) membenarkan menangkap kakak ipar dari anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspramres), Praka Riswandi Malik (RM) pelaku penganiayaan Imam Masykur (25). Tersangka diketahui bernama Zulhadi Satria Saputra.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, yang bersangkutan terlibat dalam kasus penculikan Imam Masykur. Dia memiliki keterkaitan hubungan saudara dengan Praka RM.

"Terkait kasus penculikan, Polda Metro Jaya telah menangkap dan menahan tersangka sipil atas nama Zulhadi Satria Saputra (kakak ipar tersangka Praka Riswandi)," kata Hengki, Selasa (28/8/2023).

Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat itu menjelaskan, peran kakak ipar dari Praka Riswandi. Kata dia, yang bersangkutan berperan sebagai driver dalam kasus ini. "Berperan sebagai driver kendaraan pada saat perbuatan pidana terjadi," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang warga sipil turut terlibat dalam kasus penculikan dan penganiayaan terhadap pemuda asal Aceh bernama Imam Masykur (25).

Praka RM diketahui anggota Paspramres, dan dua anggota TNI lain, Praka HS dan Praka J. "Ada juga tersangka dari sipil," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Hamim Tohari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement