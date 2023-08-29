Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Motif Pelaku Tega Aniaya Pasutri di Tebet, Kesal Ditagih Utang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |17:09 WIB
Motif Pelaku Tega Aniaya Pasutri di Tebet, Kesal Ditagih Utang
Polisi menangkap pelaku penganiayaan pasangan suami istri di Tebet, Jakarta Selatan (Foto: Ryan Rizki Roshali)
JAKARTA - Polisi menangkap pelaku berinisial ER (40) yang tega menusuk pasangan suami istri (pasutri) berinisial MY (61) dan H (43) di Tebet, Jakarta Selatan yang berujung tewasnya sang suami. Diketahui, pelaku dan korban memiliki hubungan sebagai tetangga.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengatakan adapun motif dari pelaku yakni emosi atas ucapan istri korban terkait permasalahan utang.

“Yang melatarbelakangi terjadinya penganiayaan ini adalah akibat dari penyampaian perkataan dari pihak istri korban yang korban H ini menyampaikan ke pelaku ER yang mana dalam penyampaiannya menyinggung perasaan dan disampaikan di depan umum,” kata Bintoro di Polres Jakarta Selatan, Selasa (29/8/2023).

“Objeknya adalah masalah utang piutang sebesar kurang lebih Rp2 juta,” sambungnya.

Bintoro mengatakan, ER diamankan pada Senin 28 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB di Bogor, Jawa Barat. “Kami juga dari pihak polres dan polsek memantau dan memberikan pendampingan korban yang saat ini dirawat di RS Kramat Jati karena mengalami trauma yang cukup berat,” ujarnya.

Sebelumnya, suami berinisial MY (61) tewas dibunuh dan sang istri H (43) ditikam di rumahnya kawasan Tebet , Jakarta Selatan, Sabtu 26 Agustus 2023 malam. Ternyata korban dan pelaku saling mengenal.

