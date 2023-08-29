Penebas Jari Perempuan di Cakung Terancam 5 Tahun Penjara

JAKARTA - Pelaku penebas jari telunjuk tangan kiri perempuan paruh baya inisial I (23) telah ditahan Mapolsek Cakung. Diketahui, I menebas S (43) lantaran kesal gubuk saudaranya sempat dirobohkan oleh keluarga korban di Kampung Pulo Kambing, Jalan Pulo Sidik RT 10/03, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur.

Kapolsek Cakung Kompol Panji Ali Candra menjelaskan, I telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. I diancam Pasal 351 KUHP terkait Penganiayaan Berat karena telah menebas korban sebanyak dua kali hingga jarinya putus.

"Pelaku diancam bui bisa di atas lima tahun," ujar Panji di Mapolsek Cakung, Selasa (29/8/2023).

Panji menjelaskan pelaku cekcok dengan korban di dekat gubuk tempat pembuangan sampah di Jalan Pulo Sidik RT 10/03, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Ketika cekcok di hari Minggu 27 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB, kemudian suami dari S melempari batu ke arah pelaku.

"Karena pelaku kesal dilempari batu kerikil oleh suami korban, pelaku menghunuskan golok yang dibawanya ke arah korban. Kemudian korban mengancam dengan memgangkat ponsel ke arah pelaku dengan mengancam akan memviralkan," ujar Panji.

Panji menjelaskan setelah diancam hendak divideokan melalui ponselnya, S pun dibacok oleh I menggunakan golok tersebut. "Pelaku langsung membacok tangan kiri korban sehingga mengakibatkan jari telunjuk korban putus, serta jari jempolnya luka gores," katanya.

Perihal gubuk yang diancam hendak dirobohkan, Panji mengatakan motif pelaku tersebut disebabkan adanya konflik antar keduanya. Dia menjelaskan baik pelaku maupun korban berprofesi sebagai pemulung.

"Jadi mereka itu konflik antar teman seprofesi saja," ujarnya.