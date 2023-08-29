Mur Baut Hilang Dicuri, Tiang Lampu Penerangan Roboh Timpa Halte

JAKARTA - Sebuah tiang penerangan jalan yang berada di ruas Jalan Danau Sunter Barat, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara roboh dan menimpa halte pada Selasa (29/8/2023) siang.

Robohnya tiang penerangan jalan ini diduga akibat hilangnya mur baut. Hilangnya mur baut tersebut diduga di curi pihak yang tidak bertanggung jawab hingga membuat lampu menimpa halte.

Berdasarkan pantauan di lokasi, robohnya tiang lampu penerangan jalan terjadi saat lalu lintas sedang ramai. Beruntung tiang yang roboh tidak mengenai pengendara yang melintas.

Salah satu pengendara motor yang melintas, Amin Saputra mengatakan bahwa kejadian tiang lampu penerangan jalan yang roboh membuat para pengendara ketakutan dan kaget.

"Untung ada halte, kalo enggak ada halte mungkin nimpa orang," kata Amin di lokasi.

Menurut Amin, tiang lampu penerangan jalan roboh karena ada beberapa bautnya yang hilang yang seharusnya ada pada bagian bawah.