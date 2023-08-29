Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mur Baut Hilang Dicuri, Tiang Lampu Penerangan Roboh Timpa Halte

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |18:20 WIB
Mur Baut Hilang Dicuri, Tiang Lampu Penerangan Roboh Timpa Halte
Lampu penerangan roboh timpa halte. (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah tiang penerangan jalan yang berada di ruas Jalan Danau Sunter Barat, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara roboh dan menimpa halte pada Selasa (29/8/2023) siang.

Robohnya tiang penerangan jalan ini diduga akibat hilangnya mur baut. Hilangnya mur baut tersebut diduga di curi pihak yang tidak bertanggung jawab hingga membuat lampu menimpa halte.

 BACA JUGA:

Berdasarkan pantauan di lokasi, robohnya tiang lampu penerangan jalan terjadi saat lalu lintas sedang ramai. Beruntung tiang yang roboh tidak mengenai pengendara yang melintas.

Salah satu pengendara motor yang melintas, Amin Saputra mengatakan bahwa kejadian tiang lampu penerangan jalan yang roboh membuat para pengendara ketakutan dan kaget.

 BACA JUGA:

"Untung ada halte, kalo enggak ada halte mungkin nimpa orang," kata Amin di lokasi.

Menurut Amin, tiang lampu penerangan jalan roboh karena ada beberapa bautnya yang hilang yang seharusnya ada pada bagian bawah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement