Kebakaran di Petojo Selatan, Polisi Periksa 3 Orang Dalami Dugaan Kelalaian

JAKARTA - Kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk Jalan Kebon Jahe Kober, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus). Penyelidikan itu dilakukan guna mengetahui penyebab terjadinya peristiwa yang merenggut dua nyawa tersebut.

"Kalau kemarin masih 3 orang yang kita periksa kita juga masih mendalami orang yang katanya pertama kali melihat titik api untuk mencocokan dengan temuan dari Puslabfor," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin, Selasa, (29/8/2023).

Dia mengatakan, tim telah menemukan titik api. Sejumlah bukti juga telah ditemukan. Temuan itu kata Komarudin selanjutnya dicocokkan dengan keterangan saksi.

"Baru lah kita gali lagi apa penyebab dari hal ini kelalaian kah kesengajaan kah atau ada unsur lainnya pastinya kita akan dalami," ucapnya.