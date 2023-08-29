Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Petojo Selatan, Polisi Periksa 3 Orang Dalami Dugaan Kelalaian

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |18:32 WIB
Kebakaran di Petojo Selatan, Polisi Periksa 3 Orang Dalami Dugaan Kelalaian
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komaruddin (Foto: Irfan Maulana)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk Jalan Kebon Jahe Kober, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus). Penyelidikan itu dilakukan guna mengetahui penyebab terjadinya peristiwa yang merenggut dua nyawa tersebut.

"Kalau kemarin masih 3 orang yang kita periksa kita juga masih mendalami orang yang katanya pertama kali melihat titik api untuk mencocokan dengan temuan dari Puslabfor," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin, Selasa, (29/8/2023).

Dia mengatakan, tim telah menemukan titik api. Sejumlah bukti juga telah ditemukan. Temuan itu kata Komarudin selanjutnya dicocokkan dengan keterangan saksi.

"Baru lah kita gali lagi apa penyebab dari hal ini kelalaian kah kesengajaan kah atau ada unsur lainnya pastinya kita akan dalami," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189554/kebakaran_gedung_terra_drone-Br6E_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone, Polisi Ungkap Unsur Kesengajaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189501/mbg-vauc_large.jpg
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189494/kebakaran-NiFp_large.jpg
Polisi Tak Temukan Alarm Kebakaran di Gedung Terra Drone: Hanya dari Mulut ke Mulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189483/kebakaran_gedung_terra_drone-wMXi_large.jpg
Tak Ada Alat Pemecah Kaca, Korban Kebakaran Terra Drone Kehabisan Oksigen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189481/direktur_utama_terra_drone-tje3_large.jpg
Polisi Beberkan Kelalaian Dirut Terra Drone hingga 22 Orang Tewas dalam Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189457/kebakaran_gedung_terra_drone-kCeZ_large.jpg
Terungkap! Pemicu Kebakaran Maut Gedung Terra Drone, Api dari Baterai Lithium Terjatuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement