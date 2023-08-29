Aksi Pencurian Besi Penutup Saluran Air Terekam CCTV, Pelaku Tak Ditahan Polisi

DEPOK - Aksi pencurian besi teralis penutup saluran air di Jalan Ali Pedati Poncol RT 1/15, Pancoran Mas, Depok, viral usai terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam video yang diunggah laman Instagram @infodepok_id terlihat pelaku pencurian besi menggunakan sepeda motor dan helm.

Terlihat pelaku memasukkan besi teralis penutup saluran air ke dalam sebuah karung. Tidak lama kemudian pelaku kabur membawa besi teralis dengan sepeda motor.

"Terjadi pencurian besi penutup gorong-gorong," tulis laman Instagram @infodepok_id dikutip, Selasa (29/8/2023).

Sementara itu, Kapolsek Pancoran Mas Kompol Triharijadi menyebut bahwa Ketua RT maupun RW setempat tidak mau membuat laporan polisi (LP). Namun, pelaku tetap dilakukan pendataan dan dilakukan berita acara interview (BAI).

"Sudah (diamankan), dari lingkungan ketua RT dan RW-nya tidak mau buat LP. Pelaku tetap kita data dan di BAI," ucap Tri saat dikonfirmasi.