HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Hebat di Cibinong Bogor, Sejumlah Orang Alami Luka Bakar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |19:46 WIB
Kebakaran Hebat di Cibinong Bogor, Sejumlah Orang Alami Luka Bakar
Warga jadi korban luka bakar/Foto: Tangkapan layar
A
A
A

 

BOGOR - Kebakaran terjadi di wilayah Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Sejumlah orang dikabarkan terluka dalam kejadian ini.

Dalam video beredar yang dilihat MNC Portal, tampak beberapa orang diduga korban dari kebakaran sedang mendapat pertolongan warga. Bahkan, salah satu di antaranya sedang digotong warga untuk dievakuasi.

 BACA JUGA:

"Info sementara telah terjadi kebakaran saat sedang memasak di golf Ciriung, infonya lagi goreng kerupuk meledak. Dari insiden ini tiga orang mengalami luka bakar (dua orang luka bakar cukup serius). Korban sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat, kejadian sekitar pukul 15.00 WIB kurang lebih," tulis keterangan video dikutip MNC Portal, Selasa (29/8/2023).

Terpisah, Kapolsek Cibinong AKP Waluyo membenarkan adanya peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayahnya. Tetapi, belum diketahui secara pasti jumlah korban dalam kejadian tersebut.

 BACA JUGA:

"Iya kebakaran di Ciriung untuk jumlah korban belum tahu berapa," kata Waluyo dikonfirmasi.

Halaman:
1 2
      
