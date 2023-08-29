Kepergok Curi Motor Kuli Proyek, Dua Pelaku Dihantam Avanza dan Truk

JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor terjadi di depan Gerbang Carnaval Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Selasa (29/8/2023) sore. Dua pelaku curanmor kepergok warga saat sedang mencoba menggasak motor milik kuli proyek.

Salah satu petugas keamanan setempat bernama Usman (40) mengatakan bahwa, aksi pencurian ini bermula saat kedua pelaku yang mengendarai motor mio mendatangi motor milik korban yang telah terpakir di dekat lokasi korban bekerja.

Satu pelaku mencoba mencongkel dan menaiki motor korban. Tidak lama kemudian aksi kedua pelaku diketahui oleh korban. Korban pun berteriak dan langsung mengejar keduanya.

"Ada yang teriak maling-maling gitu ya kan, namanya kita sekuriti, kita refleks, dari arah masuk ke Gerbang Carnaval, enggak bakal bisa ke mana-mana, kita cegat di sini," ucap Usman saat di temui di lokasi, Selasa (29/8/2023).

Teriakan korban pun kemudian didengar warga setempat dan ikut mengejar kedua pelaku. Kedua maling sempat kabur ke arah Gerbang Carnaval Ancol. Namun, karena gerbang ditutup, kedua pelaku balik lagi ke arah jalan dan langsung dikerumuni warga.

Apesnya lagi pada saat mencoba kabur dari kepungan warga, kedua maling motor ini malah mengalami kecelakaan. Satu pelaku ditabrak mobil minibus Toyota Avanza, sementara satunya lagi diseruduk truk trailer yang melintas.