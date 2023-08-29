Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waspada! Akun IG Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Diretas, Tawarkan Iphone 14 Murah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |22:30 WIB
Waspada! Akun IG Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Diretas, Tawarkan Iphone 14 Murah
Illustrasi (foto: dok freepik)
BOGOR - Akun media sosial Instagram milik Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor diduga dibajak atau diretas. Sebab, dalam lamannya memposting seolah sedang memberikan give away berupa handpnone Iphone 14.

Dilihat MNC Portal, akun @perumdatirtapakuan itu menampilkan beberapa foto Iphone 14. Dalam keterangannya, tertulis harga dan alasan harga handphone menjadi murah hingga mencantumkan nomor Whatsapp pada story Instagramnya.

"Mengapa murah? Giveaway hp yang kami adakan ini hadiah dari hasil pencapaian kami. Karena keuntungan melebihi target. Maka kami adakan sebagai hadiah harga yang sangat special khusus untuk followers kami atau yang tercepat," tulis keterangan foto dalam laman akun @perumdatirtapakuan," Selasa (29/8/2023).

Terpisah, Direktur Utama Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira Gusniawan membenarkan bahwa akun Instagram tersebut diduga tengah dibajak atau diretas oleh orang yang tidak bertanggungjwab.

