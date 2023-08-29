Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sinergi dengan BMI, Saga Tegaskan Ganjar Pranowo Bakal Jadi Penerus Jokowi

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |23:02 WIB
Sinergi dengan BMI, Saga Tegaskan Ganjar Pranowo Bakal Jadi Penerus Jokowi
Relawan Sahabat Ganjar sinergi dengan Banteng Muda Indonesia (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar (Saga) meyakini bahwa bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dapat melanjutkan pembangunan dan pemerintahan yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keyakinan itu diungkapkan Saga bersama Banteng Muda Indonesia (BMI).

“Sahabat Ganjar dengan BMI yakin kepada bapak haji Ganjar Pranowo sebagai penerus bapak Joko Widodo dalam melanjutkan legacy pembangunan dan pemerintahan,” ujar Ketua Umum Sahabat Ganjar, Gus Nahib Shodiq dalam keterangannnya, Selasa (29/8/2023).

Saga menghadiri acara soft launching lagu dari NDX AKA yang berkolaborasi dengan BMI di Cibis Park Cilandak, Jakarta Selatan, pada Selasa 29 Agustus 2023. Berbagai komunitas peduli lingkungan dan influencer nasional diundang dalam acara yang bertajuk “Banteng Metu Kandang” ini.

Relawan Saga juga membuka Distro Ganjar dengan membuka promo diskon 20 persen untuk semua jenis merchandise. Adapun Distro Ganjar ini untuk memeriahkan acara BMI tersebut.

“Kita mengadakan Distro Ganjar ini untuk memeriahkan acara BMI dengan membuka promo diskon 20 persen buat semua pengunjung di acara ini dan kehadiran Distro Ganjar ini juga untuk mendukung usaha masyarakat, brand-brand lokal,” kata Gus Nahib.

Menurut Dewan Penasihat Saga Fahlesa Munabari, Saga hadir berkolaborasi dengan BMI yang merupakan sayap PDI Perjuangan (PDIP).

Halaman:
1 2
      
