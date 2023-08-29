Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelihara Warisan Budaya, Pemkot Tangsel Gelar Sayembara Desain Batik

Hambali , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |23:40 WIB
Pelihara Warisan Budaya, Pemkot Tangsel Gelar Sayembara Desain Batik
Pemkot Tangsel gelar sayembara desain batik (Foto: Hambali)
A
A
A

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Tangsel menggelar sayembara desain batik Tangsel 2023. Hal ini sebagai bentuk dalam memelihara kekayaan warisan budaya Indonesia, yakni batik.

Ketua Dekranasda Kota Tangsel, Rr. Truetami Ajeng Pilar Saga mengatakan, dengan adanya ajang ini diharapkan memunculkan karya terbaik yang dapat mewarnai dan merefleksikan semangat serta identitas Kota Tangsel. Menurutnya, dari sayembara itu disiapkan hadiah mencapai Rp22,5 juta.

Pendaftaran sayembara desain batik sudah dibuka dari 28 Agustus hingga 8 September 2023. Setelah pendaftaran, akan dilakukan proses technical meeting kepada peserta lalu dilanjutkan dengan pengumpulan karya pada 25 September 2023.

"Lalu kami kurasi karya desain batik Tangsel di tanggal 26-27 September 2023, dan dilanjutkan dengan pengumuman 5 finalis," ujarnya, Selasa (29/8/2023).

sayembara foto hambali

"Dilanjut dengan presentasi finalis dan pengumuman pemenang di tanggal 2 Oktober 2023," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tangsel budaya Batik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/337/3083436/priska_yeniriatno_peraih_satu_indonesia_award_2017-OvwZ_large.JPG
Bercerita Lewat Batik: Ketika Sebuah Karya Membuka Ratusan Lapangan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/340/3033637/batik-dari-sulawesi-jadi-primadona-hingga-jepang-dan-inggris-6OZQQU5Mk3.jpg
Batik dari Sulawesi Jadi Primadona hingga Jepang dan Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/337/2893176/3-sejarah-hari-batik-nasional-2-oktober-YfFz68rNIs.jpg
3 Sejarah Hari Batik Nasional 2 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/337/2892984/pagelaran-istana-berbatik-di-mata-para-duta-besar-negara-sahabat-TQADviJNTU.jpg
Pagelaran Istana Berbatik di Mata Para Duta Besar Negara Sahabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/337/2892958/hary-tanoe-harap-batik-dapat-menjadi-bagian-kehidupan-masyarakat-sehari-hari-42rjwcK61B.jpeg
Hary Tanoe Harap Batik Dapat Menjadi Bagian Kehidupan Masyarakat Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/337/2892935/hadiri-pagelaran-istana-berbatik-hary-tanoe-luar-biasa-XXOnxFDVbf.png
Hadiri Pagelaran Istana Berbatik, Hary Tanoe: Luar Biasa!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement