Pelihara Warisan Budaya, Pemkot Tangsel Gelar Sayembara Desain Batik

TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Tangsel menggelar sayembara desain batik Tangsel 2023. Hal ini sebagai bentuk dalam memelihara kekayaan warisan budaya Indonesia, yakni batik.

Ketua Dekranasda Kota Tangsel, Rr. Truetami Ajeng Pilar Saga mengatakan, dengan adanya ajang ini diharapkan memunculkan karya terbaik yang dapat mewarnai dan merefleksikan semangat serta identitas Kota Tangsel. Menurutnya, dari sayembara itu disiapkan hadiah mencapai Rp22,5 juta.

Pendaftaran sayembara desain batik sudah dibuka dari 28 Agustus hingga 8 September 2023. Setelah pendaftaran, akan dilakukan proses technical meeting kepada peserta lalu dilanjutkan dengan pengumpulan karya pada 25 September 2023.

"Lalu kami kurasi karya desain batik Tangsel di tanggal 26-27 September 2023, dan dilanjutkan dengan pengumuman 5 finalis," ujarnya, Selasa (29/8/2023).

"Dilanjut dengan presentasi finalis dan pengumuman pemenang di tanggal 2 Oktober 2023," imbuhnya.