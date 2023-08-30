Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 30 Agustus: Timor Timur Lepas dari Indonesia

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |05:31 WIB
Peristiwa 30 Agustus: Timor Timur Lepas dari Indonesia
Presiden pertama Timor Leste, Xanana Gusmao (foto: dok wikipedia)
A
A
A

BERMACAM-macam peristiwa penting dan bersejarah terjadi dari tahun ke tahun pada 30 Agustus. Salah satu peristiwa bersejarah di tanggal ini adalah lepasnya Timor Timur dari wilayah kekuasaan Indonesia.

Selain itu, ada beberapa peristiwa lain pada 30 Agustus yang patut untuk dikenang. Demi mengingatnya, Okezone.com merangkum berbagai peristiwa itu dalam catatan peristiwa dunia hari ini, 30 Agustus, yang dihimpun dari Thepeoplehistory.com dan Wikipedia.org.

1483

 

Charles VIII dinobatkan sebagai raja Prancis saat usianya masih 13 tahun. Charles VIII diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya, Louis IX, yang meninggal dunia pada hari yang sama. Meski menjadi raja pada usia muda, kekuasaan Charles VIII di Prancis hanya berlangsung selama 15 tahun karena ia meninggal dunia pada usia 28 tahun.

1813

 

Pasukan Prancis dikalahkan pasukan koalisi Prusia, Rusia, dan Austria dalam Pertempuran Kulm di dekat Kulm, Bohemia, Ceko. Pertempuran itu bermula setelah pasukan Prancis menang atas pasukan koalisi dalam Pertempuran Dresden beberapa hari sebelumnya. Pemimpin pasukan Prancis Dominique-Joseph Vandamme yang memerintahkan untuk terus mengejar pasukan koalisi yang sebenarnya sudah mundur dari pertempuran justru mengakibatkan kekalahan.

1835

Orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota Negara Bagian Victoria. Kini, 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi Kota Melbourne.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065214/ilustrasi_salahuddin_ayyubi_menguasai_kerajaan_yerusalem-TQHz_large.jpg
Peristiwa 20 September: Kekhalifahan Ayyubiyah Rebut Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/338/2939093/3-fakta-ledakan-di-pabrik-bogor-gegara-mesin-yang-overheat-3kqplTKoNn.jpg
3 Fakta Ledakan di Pabrik Bogor, Gegara Mesin yang Overheat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/338/2937404/asal-usul-wilayah-koja-jakut-datangnya-orang-khoja-dari-india-uovoBaA1v0.png
Asal Usul Wilayah Koja Jakut, Datangnya Orang Khoja dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/337/2932674/peristiwa-5-desember-gegernya-peristiwa-sinterklas-hitam-VHXIlclwZ1.jpeg
Peristiwa 5 Desember : Gegernya Peristiwa Sinterklas Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929355/4-peristiwa-bersejarah-pada-30-november-lion-air-jt-538-tergelincir-gtZqoDiCCa.jpg
4 Peristiwa Bersejarah pada 30 November, Lion Air JT 538 Tergelincir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927306/4-fakta-kecelakaan-maut-mobil-satpol-pp-di-jakut-korban-jiwa-bertambah-5PQUEX5VBj.jpg
4 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Korban Jiwa Bertambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement