Peristiwa 30 Agustus: Timor Timur Lepas dari Indonesia

BERMACAM-macam peristiwa penting dan bersejarah terjadi dari tahun ke tahun pada 30 Agustus. Salah satu peristiwa bersejarah di tanggal ini adalah lepasnya Timor Timur dari wilayah kekuasaan Indonesia.

Selain itu, ada beberapa peristiwa lain pada 30 Agustus yang patut untuk dikenang. Demi mengingatnya, Okezone.com merangkum berbagai peristiwa itu dalam catatan peristiwa dunia hari ini, 30 Agustus, yang dihimpun dari Thepeoplehistory.com dan Wikipedia.org.

1483

Charles VIII dinobatkan sebagai raja Prancis saat usianya masih 13 tahun. Charles VIII diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya, Louis IX, yang meninggal dunia pada hari yang sama. Meski menjadi raja pada usia muda, kekuasaan Charles VIII di Prancis hanya berlangsung selama 15 tahun karena ia meninggal dunia pada usia 28 tahun.

1813

Pasukan Prancis dikalahkan pasukan koalisi Prusia, Rusia, dan Austria dalam Pertempuran Kulm di dekat Kulm, Bohemia, Ceko. Pertempuran itu bermula setelah pasukan Prancis menang atas pasukan koalisi dalam Pertempuran Dresden beberapa hari sebelumnya. Pemimpin pasukan Prancis Dominique-Joseph Vandamme yang memerintahkan untuk terus mengejar pasukan koalisi yang sebenarnya sudah mundur dari pertempuran justru mengakibatkan kekalahan.

1835

Orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota Negara Bagian Victoria. Kini, 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi Kota Melbourne.