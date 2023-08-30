Gempa M4,6 Guncang Sinabang Aceh

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Sinabang, Aceh, Rabu (30/8/2023) sekira pukul 01.56 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.88 Lintang Utara, 95.71 Bujur Timur.

"Gempa Mag:4.6, 30-Aug-2023 01:56:10WIB, Lok:0.88LU, 95.71BT (191 km BaratDaya SINABANG-ACEH), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)