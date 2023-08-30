Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,3 Guncang Kuta Selatan Bali

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |04:04 WIB
Gempa M4,3 Guncang Kuta Selatan Bali
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Kuta Selatan, Rabu (30/8/2023) sekira pukul 03.04 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 9.32 Lintang Selatan, 115.05 Bujur Timur.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.3, Kedalaman: 41 km, 30 Agu 2023 03:04:57 WIB, Koordinat: 9.32 LS-115.05 BT (Pusat gempa berada di laut 61 Km BaratDaya Kuta Selatan)," tulis BMKG.

Menurut BMKG, Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Kuta Gempa Bali gempa
