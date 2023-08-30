Gempa M4,3 Guncang Kuta Selatan Bali

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Kuta Selatan, Rabu (30/8/2023) sekira pukul 03.04 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 9.32 Lintang Selatan, 115.05 Bujur Timur.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 4.3, Kedalaman: 41 km, 30 Agu 2023 03:04:57 WIB, Koordinat: 9.32 LS-115.05 BT (Pusat gempa berada di laut 61 Km BaratDaya Kuta Selatan)," tulis BMKG.

Menurut BMKG, Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)