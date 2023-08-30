Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mpu Winada, Sosok Pendeta yang Jadi Korban Perselisihan Agama di Masa Majapahit Hayam Wuruk

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |05:44 WIB
Mpu Winada, Sosok Pendeta yang Jadi Korban Perselisihan Agama di Masa Majapahit Hayam Wuruk
Raja Majapahit, Hayam Wuruk (foto: dok wikipedia)
NAMA Mpu Winada dalam sejarah Kerajaan Majapahit mungkin tak banyak orang yang tahu. Sosok Mpu Winada sendiri hidup satu zaman dengan pujangga sastrawan terkemuka di Majapahit kala itu Mpu Prapanca.

Sosok Mpu Winada merupakan penganut agama Buddha yang tak layaknya sosok Mpu Prapanca. Prapanca merupakan satu dari sekian sastrawan yang menggambarkan kehidupan Kerajaan Majapahit di masa Hayam Wuruk bertahta. Ia juga menjadi seorang pemeluk agama Buddha.

Sayang saat itu konon agama Buddha agak dikesampingkan oleh Rajasanagara atau Hayam Wuruk. Buktinya hilangnya arca Aksobya yang tersimpan di salah satu bangunan suci Buddha di wilayah Kerajaan Majapahit.

Sosok Mpu Winada sendiri dikisahkan pada "Menuju Puncak Kemegahan : Sejarah Kerajaan Majapahit" ingin disamai dalam pupuh yang ditulisnya. Mpu Winada dalam pupuh 97 Negarakretagama tidak ada hubungannya dengan Mpu Nada sebagai nama pejabat pembesar yang mempunyai gelar dang âcârya pada piagam yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Poerbatjaraka.

Siapa Mpu Winada diungkap Slamet Muljana, sosoknya diceritakan jelas oleh Mpu Prapanca. Konon Winada adalah orang yang semula senang mengumpulkan harta benda, tetapi tidak berbahagia karenanya. Bahkan hidupnya malah sengsara.

Kemudian ia membagikan segala hartanya kepada orang lain lalu pergi bertapa. Ia ingin menjadi pahlawan dalam tapa brata. Empu Winada adalah pemeluk agama Budha. Pendeta yang sangat baik sikapnya dan putus dalam ilmu itu diberi nama Winada oleh Prapanca, sedangkan kata winada artinya "tercela".

Demikianlah, Prapanca mengadakan sindiran dengan menggunakan kata winada sebagai nama pendeta Budha. Ia sendiri ingin menjadi seperti empu Winada. Demikianlah sesungguhnya Prapanca juga termasuk golongan orang yang dicela.

Halaman:
1 2
      
