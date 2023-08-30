Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rafael Alun Trisambodo Jalani Sidang Perdana Kasus Gratifikasi-TPPU Hari Ini

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |05:49 WIB
Rafael Alun Trisambodo Jalani Sidang Perdana Kasus Gratifikasi-TPPU Hari Ini
Rafael Alun Trisambodo jalani sidang perdana kasus gratifikasi-TPPU hari ini. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengagendakan sidang perdana untuk terdakwa mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT), hari ini. Ayah Mario Dandy Satriyo tersebut bakal disidang atas perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Iya hari ini sidang perdana," kata Kuasa Hukum Rafael Alun, Junaedi Saibih saat dikonfirmasi, Rabu (30/8/2023).

Merujuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang perdana untuk terdakwa Rafael Alun rencananya digelar pada pukul 10.30 WIB. Sidang bakal digelar di ruang sidang Wirjono Projodikoro I. Adapun, agenda sidang perdana yakni pembacaan surat dakwaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

BACA JUGA:

Rafael Alun Hadapi Sidang Perdana Kasus Gratifikasi-TPPU pada 30 Agustus 

Pada sidang perdana hari ini, tim jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menguraikan gratifikasi yang diterima Rafael Alun saat menjabat sebagai pejabat pajak. Jaksa juga bakal membeberkan rincian nilai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rafael Alun.

Sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri membocorkan nilai gratifikasi hingga pencucian uang Rafael Alun. Rafael Alun diduga telah menerima gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar. Sementara itu, total nilai pencucian uang Rafael selama 20 tahun mencapai Rp94,6 miliar.

"Gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar. TPPU periode 2003 sampai 2010 sebesar Rp31,7 miliar. TPPU periode 2011 sampai 2023 sebesar Rp26 Miliar, SGD 2 juta, USD 937 ribu," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya.

 BACA JUGA:

Sekadar informasi, KPK menetapkan Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka penerimaan gratifikasi terkait pemeriksaan perpajakan di DJP. Awalnya, KPK menduga Rafael menerima gratifikasi hanya sebesar 90 ribu Dollar Amerika Serikat atau setara Rp1,34 miliar.

Rafael Alun menerima uang sebesar Rp1,34 miliar tersebut selama bertugas di DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, seiring berjalannya proses penyidikan, ditemukan dugaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun hingga mencapai Rp16,6 miliar.

Rafael diduga menerima gratifikasi melalui perusahan jasa konsultansi perpajakan miliknya yakni, PT Artha Mega Ekadhana (PT AME). Ia disebut aktif menawarkan perusahaannya kepada wajib pajak yang mempunyai masalah perpajakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/337/3158622/juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-Acb1_large.jpg
KPK Periksa Menas Erwin Terkait Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/519/3144419/mantan_pejabat_pemkot_surabaya_ditahan_kejati_jatim_kasus_gratifikasi-8Yve_large.jpg
Mantan Pejabat Pemkot Surabaya Ditahan Kejati Jatim, Kasus Gratifikasi Rp3,6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/337/3035326/anak-syl-terima-ayahnya-divonis-10-tahun-minta-maaf-ke-masyarakat-indonesia-ynhuaCnBO2.jpg
Anak SYL Terima Ayahnya Divonis 10 Tahun, Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3033121/7-fakta-syl-divonis-10-tahun-penjara-suasana-usai-sidang-ricuh-hingga-wartawan-dipukuli-MNZpxa3oLr.jpg
7 Fakta SYL Divonis 10 Tahun Penjara, Suasana Usai Sidang Ricuh hingga Wartawan Dipukuli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032893/divonis-10-tahun-syl-wajib-bayar-uang-pengganti-rp14-miliar-dan-usd30-ribu-CC48AFWluK.jpg
Divonis 10 Tahun, SYL Wajib Bayar Uang Pengganti Rp14 Miliar dan USD30 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/337/3032892/saling-dorong-terjadi-usai-sidang-vonis-syl-digiring-ke-pintu-belakang-SaJA6gJC7n.jpg
Saling Dorong Terjadi Usai Sidang Vonis, SYL Digiring ke Pintu Belakang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement