HOME NEWS NASIONAL

Kisah Karomah Imam Yahya bin Hasan Bisiki Orang Meninggal Lalu Hidup Kembali

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |06:17 WIB
Kisah Karomah Imam Yahya bin Hasan Bisiki Orang Meninggal Lalu Hidup Kembali
Kisah karomah Imam Yahya bin Hasan. (Foto: Dok Shuttertstock)
KAROMAH ulama besar dan para wali untuk mempertebal keimanan seorang muslim terhadap mukjizat Nabi Muhammad SAW atau mukjizat-mukjizat yang dikisahkan dalam Alquran.

Mengutip Nu.or.id, diceritakan Imam Yahya bin Hasan yang juga keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani atau disapa Bin Yahya, mempunyai karomah menghidupkan orang mati, atas izin Allah SWT.

Maulana Habib Muhammad Luthfi bin Yahya dalam Secercah Tinta (2012) meriwayatkan, suatu ketika berjalan dengan romobongan dari Tarim, Hadhramaut, Yaman, rombongan tersebut hendak ziarah ke Baitullah al-Haram Makkah kemudian ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW.

Dalam perjalanan ke Madinah setelah dari Makkah, seorang rombongannya ada yang meninggal. Kemudian ada yang melapor kepada Imam Yahya bahwa ada anggota rombongan yang meninggal. 

Lalu Imam Yahya datang dan memegang telinga orang tersebut dan berkata: “Hai kamu mau saya ajak ziarah ke jaddana (kakekku) al-Musthafa SAW. Nanti setelah berziarah ke jaddana al-Musthafa SAW, mau mati, matilah. Ayo qum biidznillah, hiduplah kembali dengan izin Allah.”

Seorang anggota rombongan yang mati itu hidup kembali. Tetapi ketika kembali sampai di Tarim setelah ziarah ke makam Baginda Nabi Muhammad SAW, orang tersebut meninggal lagi. 

