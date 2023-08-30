Jaga Pemilu Damai, Pesan Wapres Maruf: Kampret, Cebong Jangan Sampai Terulang Kembali!

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong semua pihak agar menjaga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan damai dan tidak mengarah ke permusuhan atau perpecahan. Mengingat kondisi sekarang dinilai sudah memanas dan tersisa sekitar dua bulan jelang pendaftaran calon presiden (Capres) dan calon wapres (Cawapres) pada Oktober mendatang.

Meskipun, kata Wapres, pasti muncul perbedaan dalam sebuah pemilu. Sebab, esensi pemilu adalah disuruh memilih, sedangkan memilih itu sendiri antara dua hal yang berbeda.

“Kalau tidak boleh ada perbedaan pilihan, itu bukan pemilihan umum namanya. Tapi bagaimana perbedaan itu tidak merusak keutuhan bangsa,” pesan Maruf dalam keterangannya, Rabu (30/8/2023).

BACA JUGA: Bawaslu Ancam Pihak yang Curang di Pemilu Bakal Diseret ke Ranah Hukum

Lebih lanjut, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengungkapkan, Wapres juga mengingatkan agar pembelahan yang terjadi di tahun politik tahun 2019 lalu, seperti sebutan kampret ataupun cebong tidak terulang kembali.