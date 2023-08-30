Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah 2 Pusaka Sakti Wali Songo Bikin Ketar-ketir Pasukan Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |07:02 WIB
Kisah 2 Pusaka Sakti Wali Songo Bikin Ketar-ketir Pasukan Majapahit
Kisah pusaka Wali Songo. (Foto: Ilustrasi/Dok Ist)
SUATU ketika Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati Cirebon menggunakan kesaktiannya untuk menaklukkan Majapahit. Saat itu Wali Songo tengah berupaya mengislamkan berbagai bupati dan pemimpin di beberapa wilayah di Pulau Jawa.

Dari berbagai bupati itu hanya Raja Majapahit Prabu Brawijaya dan Adipati Kelungkung yang konon menolak masuk Islam.

Pemberontakan pun dilakukan oleh Demak, yang didukung oleh para Wali Songo. Dikutip dari buku "Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara - Negara Islam di Nusantara" tulisan Slamet Muljana, seluruh Wali atau Sunan mengirimkan putranya ke medan perang.

BACA JUGA:

Kisah Wali Songo, Ada yang Berpengaruh di Majapahit hingga Cucu Prabu Siliwangi 

Tetapi dari sekian Wali Songo, Sunan Kudus-lah yang ikut berperang. Sementara bala tentara Majapahit dipimpin oleh Gajah Mada, Adipati Terung, dan Dayaningrat, dari Pengging. Sedangkan pasukan Demak dipimpin Raden Iman.

Sunan Giri menyerahkan keris makripat kepada Raden Iman sedangkan Sunan Gunung Jati Cirebon memberikan badong. Kedua benda ini konon memiliki kesaktian yang luar biasa, yang membuat para musuhnya kalang kabut.

Keris makripat misalnya, jika dihunus konon akan menimbulkan angin ribut, hujan badai, sedangkan badong milik Sunan Gunung Jati dapat mengerahkan para tikus.

 BACA JUGA:

Raden Iman pun bergerak dengan 1.000 pasukan, namun di mata musuh tampaknya jumlah pasukan mencapai 10.000 pasukan. Tikus - tikus yang keluar dari badong yang diberikan Sunan Gunung Jati menghabiskan perbekalan makanan tentara Majapahit.

Angin ribut dan hujan badai menimbulkan banyak kerusakan, sedangkan kumbang bergerak menakuti - nakuti lawannya. Tentara Majapahit pun berhasil dipukul mundur sampai pura Majapahit. Hanya pondok Adipati Terung yang luput dari kerusakan karena sang adipati telah memeluk agama Islam.

Halaman:
1 2
      
