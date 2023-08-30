Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Bakal Tambah Jabatan Perwira Tinggi untuk Polwan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |09:26 WIB
Polri Bakal Tambah Jabatan Perwira Tinggi untuk Polwan
Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Dedi Prasetyo. (Dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Polri menyatakan akan menambah jumlah jabatan perwira tinggi (Pati) untuk diisi oleh polisi wanita (Polwan).

Asisten Kapolri Bidang SDM, Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, hal itu sejalan dengan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ingin memberikan ruang setara bagi para Polwan.

"Beliau memberikan kesempatan, memberikan ruang yang equal bagi Polwan-Polwan yang memiliki prestasi untuk bisa mengembangkan diri," kata Dedi kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat nantinya ada sejumlah posisi yang akan dilaksanakan open biding sehingga Polwan juga dapat bersaing. Salah satunya posisi pejabat utama sebagai Wakapolda.

“Ada beberapa jabatan yang dilaksanakan open bidding. Polwan juga kita ikutkan agar bisa mengikuti open biding dalam rangka pemenuhan jabatan tertentu yang hasilnya akan disampaikan,” ujar Dedi.

Ia mengatakan ke depannya juga akan dibuka peluang promosi pendidikan bagi para polwan yang memiliki prestasi. Dedi menekankan proses seleksi juga akan tetap mengutamakan kompetensi etik, teknis, hingga kepemimpinan.

Halaman:
1 2
      
