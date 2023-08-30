Anies Sambangi Markas BEM UI Usai Isi Kuliah Kebangsaan di Fisip

DEPOK - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyempatkan menyambangi Sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Selasa (29/8/2023) siang usai mengisi Kuliah Kebangsaan di Fisip UI, Depok, Jawa Barat.

Adapun kedatangan Anies hendak silaturahmi sekaligus mengambil undangan debat yang sempat dilayangkan secara daring oleh BEM UI beberapa waktu lalu.

“Hari ini saya baru selesai memberi kuliah umum di FISIP UI, kemudian saya mampir ke Sekretariat BEM UI untuk merespons undangan debat,” kata Anies dalam keterangannya.

“Saya pikir bisa ketemu teman-teman dan jika undangannya sudah ada, saya bawa langsung saja,” imbuhnya.

Kendati demikian, Anies mendapati bahwa Sekretariat BEM UI kosong karena kemungkinan mahasiswa sedang dalam jam kuliah. Meskipun demikian Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu mengaku siap hadir untuk melayani tantangan debat yang diajukan.

“Tapi karena sekretariat kosong dan mungkin teman-teman sedang kuliah jadi saya tunggu saja nanti kalau undangannya sudah siap dan dikirimkan, insya Allah saya hadir (debat),” ujarnya.