Penampakan Rafael Alun Jalani Sidang Perdana, Wajah Tertutup Masker

JAKARTA - Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT) menjalani sidang perdananya perihal kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). RAT menjalani sidang perdananya di ruang Dr. Kusumahatmaja Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pantauan di lokasi, RAT tiba di ruang sidang paga pukul 10.03 WIB dengan mengenakan kemeja berwarna putih dan celana berwarna gelap. Di dalam ruang sidang, ia sempat mengobrol dengan beberapa orang sebelum sidang dimulai.

Saat berdiskusi, RAT enggan melepaskan masker seorang diri. Padahal, dua orang yang diduga penasihat hukumnya itu melepas masker.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengagendakan sidang perdana untuk terdakwa mantan Pejabat DJP, Rafael Alun Trisambodo hari ini. Ayah Mario Dandy Satriyo tersebut bakal disidang atas perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Pada sidang perdana hari ini, tim jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menguraikan gratifikasi yang diterima Rafael Alun saat menjabat sebagai pejabat pajak. Jaksa juga bakal membeberkan rincian nilai TPPU Rafael Alun.