Gempa M5,0 Guncang Pesisir Barat Lampung, Ini Analisis BMKG

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis terkait gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,0 yang mengguncang Pesisir Barat Lampung, Rabu 30 Agustus 2023 pukul 09.17.02 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan Magnitudo 5,0. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 5,88° LS ; 103,98° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 76 Km arah Barat Daya Pesisir Barat, Lampung pada kedalaman 16 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu sesar aktif dasar laut," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Daryono mengatakan, hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip). Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Liwa dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 09.45 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 1 aktivitas gempa bumi susulan (aftershock)," tegas Daryono.