Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Surabaya dan Bangkalan

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertolak ke Provinsi Jawa Timur (Jatim), untuk melakukan serangkaian kegiatan di Surabaya dan Bangkalan, Rabu (30/8/2023).

Dengan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, Jatim pada pukul 11.00 WIB.

Setibanya di Surabaya, Wapres disambut oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elistianto Dardak dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jatim.

Selanjutnya, dengan berkendara mobil Wapres berserta rombongan didampingi Wagub Jatim menuju Hotel Sheraton Surabaya, Jl. Embong Malang, Kec. Tegalsari, untuk menghadiri Sarasehan Ekonomi, Keuangan Syariah, serta Peresmian Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.

Keesokan harinya, Kamis 31 Agustus 2023, Wapres didampingi Wagub Jatim, dijadwalkan mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Anwar, Baton, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.

Di lokasi tersebut, Wapres diagendakan menghadiri Haul Masyayikh, Wisuda Purna Siswa, Hari Jadi Ponpes An Anwar XXVIII, dan Peresmian Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam serta Rumah Susun Al Anwar. Di tempat yang sama, Wapres juga direncanakan bersilaturahmi dengan para pengasuh pondok pesantren dan tokoh ulama se-Madura.

Setelah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan di Bangkalan, selanjutnya Wapres dijadwalkan kembali ke Jakarta pukul 15.30 WIB melalui Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, dengan pesawat yang sama.

(Arief Setyadi )