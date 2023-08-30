Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Surabaya dan Bangkalan

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |11:52 WIB
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Surabaya dan Bangkalan
Wapres Maruf Amin (Foto: Binti M)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertolak ke Provinsi Jawa Timur (Jatim), untuk melakukan serangkaian kegiatan di Surabaya dan Bangkalan, Rabu (30/8/2023).

Dengan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, Jatim pada pukul 11.00 WIB.

Setibanya di Surabaya, Wapres disambut oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elistianto Dardak dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jatim.

Selanjutnya, dengan berkendara mobil Wapres berserta rombongan didampingi Wagub Jatim menuju Hotel Sheraton Surabaya, Jl. Embong Malang, Kec. Tegalsari, untuk menghadiri Sarasehan Ekonomi, Keuangan Syariah, serta Peresmian Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.

Keesokan harinya, Kamis 31 Agustus 2023, Wapres didampingi Wagub Jatim, dijadwalkan mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Anwar, Baton, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan.

Di lokasi tersebut, Wapres diagendakan menghadiri Haul Masyayikh, Wisuda Purna Siswa, Hari Jadi Ponpes An Anwar XXVIII, dan Peresmian Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam serta Rumah Susun Al Anwar. Di tempat yang sama, Wapres juga direncanakan bersilaturahmi dengan para pengasuh pondok pesantren dan tokoh ulama se-Madura.

Setelah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan di Bangkalan, selanjutnya Wapres dijadwalkan kembali ke Jakarta pukul 15.30 WIB melalui Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, dengan pesawat yang sama.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/337/3097551/gibran-v1yo_large.jpg
Momen Wapres Bagikan Hadiah Natal di GPIB Paulus Menteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075763/wakil_presiden_maruf_amin-UBLF_large.jpg
Ma’ruf Amin ke Wapres Terpilih Gibran: Koordinasi Itu Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075689/wakil_presiden_maruf_amin-i1ZA_large.jpg
Lengser Jadi Wapres, Ma'ruf Amin: Saya Mengabdi Jadi Kiai dan Kembali ke Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/337/3075609/wapres-sRX5_large.jpg
Momen Haru Perpisahan Ma'ruf Amin di Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075376/wakil_presiden_maruf_amin-IP2i_large.jpg
Wapres Ma’ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute TNI AU, Ini Artinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075304/wapres-AdaP_large.jpg
Wapres Ma'ruf Amin Pamit, Semoga Meninggalkan Kenangan Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement