Usai Mediasi, Panji Gumilang dan Anwar Abbas Serta MUI Sepakat Berdamai

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyatakan dirinya sepakat berdamai dengan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang. Perdamaian tersebut terkait gugatan Panji Gumilang kepada dirinya dan MUI.

Perdamaian tersebut setelah dilakukan mediasi sebanyak empat kali. Lewat kuasa hukumnya, Anwar menyatakan Panji Gumilang mencabut gugatannya.

"Intinya adalah beliau mencabut gugatan beliau terhadap diri saya karena beliau menganggap silahturahim itu lebih penting, mempertahankan silahturahim itu menurut beliau jauh lebih penting daripada memutus," kata Anwar seusai mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

Anwar menjelaskan, Panji Gumilang yang direncanakan hadir secara virtual batal terlaksana. Menurutnya, ada beberapa kendala teknis sehingga Panji Gumilang sebagai penggugat batal hadir dalam mediasi tersebut.

"Alhamdulillah dalam mediasi ke-4 ini Pak Panji Gumilang telah menyatakan sikap dan ketetapannya yang disampaikan lewat pengacara beliau karena beliau ada kendala teknis," ucapnya.