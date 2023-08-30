Puji Layanan Pendidikan & Lapangan Kerja Bagi Warga Tak Mampu Ala Ganjar, Jokowi: Saya akan Perintahkan Mendikbud ke Sini

SEMARANG - Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Nadiem Anwar Makarim untuk meninjau dan evaluasi SMKN Jawa Tengah. Sekolah kejuruan yang dirintis Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai layak diterapkan di tingkat nasional.

Hal itu disampaikan Presiden saat berkunjung di SMKN Jawa Tengah kampus Semarang, Selasa (30/8/2023). Jokowi hadir bersama Ibu Negara Iriana Jokowi didampingi Ganjar beserta istri Siti Atikoh.

Jokowi menegaskan bahwa program sekolah gratis semacam SMKN Jawa Tengah dapat diterapkan di tingkat nasional.

"Nanti akan saya perintah Mendikbud datang ke sini untuk dievaluasi lagi agar bisa diperluas ke provinsi yang lain untuk warga yang tidak mampu. Ya nanti biar Mendikbud ke sini. Kalau saya, bisa. Setelah Mendikbud ke sini nanti baru bisa kita putuskan. Ini saya melihat bagus," ujarnya.

Presiden RI dua periode itu kagum saat diajak berkeliling bertemu para siswa dan melihat langsung sarana dan prasarana yang ada di sekolah yang berada di Jalan Brotojoyo No 1, Kota Semarang,

"Ini saya kira sebuah inisiatif yang sangat bagus dari Pak Gubernur Jateng. Dulunya ini BLK (Balai Latihan Kerja) dan digeser menjadi SMK dan khusus untuk keluarga-keluarga kurang mampu," ujar mantan Wali Kota Solo itu.

Ia menjelaskan, sekolah berbasis boarding itu gratis alias tidak dipungut biaya. Bahkan para siswa mendapatkan seragam, sepatu, asrama dan makan.

"Bagus. Pertama, tidak dipungut biaya dan justru dibiayai semuanya dari Pemerintah Provinsi mulai seragam sepatu dan lain lainnya. Makan juga karena di boarding. Kedua, sarana dan prasarana, kalau saya melihat SMK di provinsi yang lain, (SMK N Jateng ini) jauh lebih bagus. Mesin CNC sampai mesin dasar semuanya ada," paparnya.

Lebih dari itu, Presiden juga memuji jika sekolah mampu menghubungkan dan membuat kerja sama ke perusahaan atau industri guna penyerapan tenaga kerja.

"Kemudian melink-kan dengan industri. Dan tadi juga ada kursus bahasa Jepang, untuk mendapatkan beasiswa di Takayama College yang ada di Jepang. Ini juga bagus," imbuhnya.