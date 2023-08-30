Sosok dan Profil Yuni Mauliza Kekasih Imam Masykur yang Dibunuh Paspampres, Mahasiswi Cantik hingga Caleg Demokrat

JAKARTA - Sosok dan profil Yuni Mauliza kekasih Imam Masykur pemuda Aceh yang tewas dibunuh oknum Paspampres Praka Riswandi Manik akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Dilansir beragam sumber, Rabu (30/8/2023) Yuni Mauliza merupakan caleg DPRD Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dari Partai Demokrat. Dia terdaftar sebagai caleg Partai Demokrat dengan nomor urut 5 Dapil 5.

BACA JUGA: Menguak Saksi Kunci Pembunuhan Imam Masykur oleh Oknum Paspampres dan 2 Anggota TNI

Wanita cantik berhijab ini juga merupakan mahasiswa Universitas Al Muslim Peusangan Bireuen. Namun belum diketahui berasal dari fakultas apa dia menimba ilmu di universitas tersebut.

Diketahui Yuni merupakan tunangan Imam Masykur yang rencananya akan menikah pada bulan Oktober atau sebulan lagi. Yuni mencurahkan isi hatinya saat mendapat kabar kekasihnya tersebut tewas melalui akun tiktok pribadinya @yunimauliza_

BACA JUGA: Jejak Pembunuhan Imam Masykur Terungkap karena HP Korban Dijual Praka Riswandi Manik

Dalam unggahan di akun tiktok pribadinya itu, terlihat Yuni memeluk peti jenazah sang kekasih Imam Masykur. Dalam video terlihat dia menangis dan sangat bersedih kehilangan kekasihnya.

"Terima ga terima tetap harus ikhlas, pergi mu begitu cepat sayang. Tugasmu disini sudah selesai sayang, kamu sudah tenang, Allah lebih menyayagimu, sekarang kita pulang negara ini sungguh kejam untukmu syg," tulis @yunimauliza_