Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok dan Profil Yuni Mauliza Kekasih Imam Masykur yang Dibunuh Paspampres, Mahasiswi Cantik hingga Caleg Demokrat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |12:36 WIB
Sosok dan Profil Yuni Mauliza Kekasih Imam Masykur yang Dibunuh Paspampres, Mahasiswi Cantik hingga Caleg Demokrat
Sosok dan Profil Yuni Mauliza kekasih Imam Masykur yang Tewas Dibunuh Paspampres/ist
A
A
A

JAKARTA - Sosok dan profil Yuni Mauliza kekasih Imam Masykur pemuda Aceh yang tewas dibunuh oknum Paspampres Praka Riswandi Manik akan dibahas lengkap dalam artikel ini.

Dilansir beragam sumber, Rabu (30/8/2023) Yuni Mauliza merupakan caleg DPRD Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dari Partai Demokrat. Dia terdaftar sebagai caleg Partai Demokrat dengan nomor urut 5 Dapil 5.

Wanita cantik berhijab ini juga merupakan mahasiswa Universitas Al Muslim Peusangan Bireuen. Namun belum diketahui berasal dari fakultas apa dia menimba ilmu di universitas tersebut.

Diketahui Yuni merupakan tunangan Imam Masykur yang rencananya akan menikah pada bulan Oktober atau sebulan lagi. Yuni mencurahkan isi hatinya saat mendapat kabar kekasihnya tersebut tewas melalui akun tiktok pribadinya @yunimauliza_

Dalam unggahan di akun tiktok pribadinya itu, terlihat Yuni memeluk peti jenazah sang kekasih Imam Masykur. Dalam video terlihat dia menangis dan sangat bersedih kehilangan kekasihnya.

"Terima ga terima tetap harus ikhlas, pergi mu begitu cepat sayang. Tugasmu disini sudah selesai sayang, kamu sudah tenang, Allah lebih menyayagimu, sekarang kita pulang negara ini sungguh kejam untukmu syg," tulis @yunimauliza_

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement