Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berencana Temui Panji Gumilang, Wakil Ketua MUI Bakal Ajak Diskusi soal Hari Akhir

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |13:10 WIB
Berencana Temui Panji Gumilang, Wakil Ketua MUI Bakal Ajak Diskusi soal Hari Akhir
Panji Gumilang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyebutkan dirinya sudah mengantongi topik obrolan jika nanti menjenguk pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang. Ia menyebutkan, dirinya akan berbincang terkait hari tua mereka.

"Saya rasa bicara tentang hari akhir, karena sama-sama tua saya sudah tua, dia sudah tua," kata Anwar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).

Seperti diketahui, rencana Anwar Abbas menjenguk Panji Gumilang di tahanan terkait kesepakatan mereka untuk berdamai.

Anwar menyatakan, rencana untuk menjenguk Panji Gumilang lantaran yang bersangkutan tidak bisa hadir dalam mediasi yang menghasilkan kesepakatan berdamai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MUI Panji Gumilang
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185829//dirjen_pajak-dTgM_large.png
Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185370//forum_munas_fatwa_mui-NLfA_large.jpg
Fatwa MUI: Bumi dan Bangunan Nonkomersial Tak Boleh Dikenakan Pajak Berulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185326//musyawarah_nasional_ke_11_mui-40OW_large.jpg
Formasi Baru MUI 2025–2030: Ma’ruf Amin dan Anwar Iskandar Kembali di Puncak Kepemimpinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185245//mui-dalq_large.jpg
Terbitkan Fatwa, MUI: Pajak Harus Dikurangi Bila Umat Bayar Zakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183504//pemerintah-dj3k_large.jpg
MUI: Konsep Ekoteologi Pemahaman Manusia dengan Lingkungan Punya Hak Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183440//ketua_mui_bidang_dakwah_dan_ukhuwah_mui_kh_m_cholil_nafis-hpAY_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, MUI : Perbuatan Tak Patut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement