Berencana Temui Panji Gumilang, Wakil Ketua MUI Bakal Ajak Diskusi soal Hari Akhir

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyebutkan dirinya sudah mengantongi topik obrolan jika nanti menjenguk pimpinan Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang. Ia menyebutkan, dirinya akan berbincang terkait hari tua mereka.

"Saya rasa bicara tentang hari akhir, karena sama-sama tua saya sudah tua, dia sudah tua," kata Anwar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2023).

Seperti diketahui, rencana Anwar Abbas menjenguk Panji Gumilang di tahanan terkait kesepakatan mereka untuk berdamai.

Anwar menyatakan, rencana untuk menjenguk Panji Gumilang lantaran yang bersangkutan tidak bisa hadir dalam mediasi yang menghasilkan kesepakatan berdamai.