Breaking News! Bareskrim Bongkar Sindikat Judi Online Kelas Kakap

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri membongkar kasus tindak pidana judi online, di Tanah Air. Polisi akan merilis pengungkapan kasus tersebut sore nanti.

"Nanti Terkait judi online Insya Allah jam 4 kita sampaikan rilis lengkap termasuk sudah ada beberala tangkapan dari kami," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar kepada awak media, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Sekadar diketahui, Menkominfo Budi Arie bakal menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas soal darurat judi online di Indonesia.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Darurat Judi Online' yang disiarkan secara streaming, Sabtu (26/8/2023).

"Karena itu kita koordinasi dengan Mabes Polri pekan depan Menkominfo akan bertemu dengan Kapolri," kata Usman.

Pertemuan itu, kata Usman, untuk membahas bagaimana penanggulangan judi online secara komprehensif. Dikatakannya, untuk memberantas judi online tidak bisa sekadar memblokir situsnya semata. Perlu ada penanganan komprehensif.

"Kalau darurat kan tidak bisa dengan penanganan satu sektor saja tapi harus komprehensif dan ambil langkah-langkah luar biasa," ujar Usman.

Terkait pertemuan itu akan hasilkan satgas judi online, Usman menyebut, itu masih dalam pembahasan antara Menkominfo dan Kapolri.