HOME NEWS NASIONAL

Iriana dan Atikoh Bisik-Bisik di Belakang Jokowi dan Ganjar, Ngobrolin Apa?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |14:04 WIB
Iriana dan Atikoh Bisik-Bisik di Belakang Jokowi dan Ganjar, Ngobrolin Apa?
Iriana dan Atikoh saling berbisik (Foto: Biro Pers)
A
A
A

SEMARANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta istrinya, Iriana Jokowi meninjau SMKN Jateng di Semarang pada Rabu (30/8/2023). Dalam kunjungan itu, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan istrinya, Situ Atikoh turut mendampingi.

Momen unik terjadi kala Jokowi dan Ganjar meninjau salah satu ruangan. Pasalnya, Iriana dan Atikoh nampak bisik-bisik. Terlihat, Iriana dan Atikoh kompak menutupi mukut seakan ada topik yang tengah dibicarakan secara bisik-bisik.

Badan Atikoh yang kenakan jilbab bewarna krem, nampak sedikit membungkuk ke arah Iriana yang tengah menutupi mulut seakan berbisik.

Sementara itu, Jokowi dan Ganjar yang berada di depan Iriana serta Atikoh nampak menatap serius sesuatu hal yang ada di depannya. Terlihat, Jokowi yang kenakan kemeja putih, serta Ganjar yang kenakan batik nampak tersenyum.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah rampung meninjau SMKN Jateng pada Rabu (30/8/2023). Dalam kunjungan itu, Jokowi memuji sekolah yang digagas Ganjar itu. Pasalnya, tujuan dari sekolah ini untuk mengentaskan kemiskinan di Jateng.

"Pertama itu bagus dari keluarga tidak mampu tidak dipungut biaya dan justru dibiayai semua dari Pemprov, seragam, sepatu dan lain-lainnya, sangat bagus," kata Jokowi.

Topik Artikel :
Joko Widodo Ganjar Pranowo
