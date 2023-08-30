Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Survei LSI: Pemilih Jokowi Sebagian Besar Bakal Pilih Ganjar Pranowo di Pilpres 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 30 Agustus 2023 |14:21 WIB
Survei LSI: Pemilih Jokowi Sebagian Besar Bakal Pilih Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
Jokowi dan Ganjar Pranowo di SMKN Jateng (Foto: Biro Pers)
JAKARTA - Basis pemilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 kemarin, akan menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini terpotret dalam survei LSI pada Bulan Agustus 2023 ini.

"Pemilih Joko Widodo pada 2019, masih 58,2 persen milih Ganjar," kata Direktur Eksekutif LSI, Dyajadi Hanan dalam paparan hasil surveinya secara daring, Rabu (30/8/2023).

Sementara, pemilih Jokowi yang beralih dukungan ke Prabowo sebesar 24,6 persen. Sedangkan, pemilih Jokowi ke Anies Baswedan sebesar 9,9 persen.

Data LSI juga menunjukkan sebanyak 52,5 persen pemilih Prabowo di 2019 akan tetap memilihnya pada Pilpres 2024 mendatang. Namun menariknya, banyak juga basis Pemilih Prabowo yang bermigrasi ke Anies Baswedan.

Topik Artikel :
Ganjar Pranowo LSI Joko Widodo
